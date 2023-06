Model und Moderatorin Heidi Klum hat auf Instagram Fragen ihrer Follower beantwortet. Dabei verrät sie auch, warum sie die Kommentar-Funktion bei ihren Posts deaktiviert hat.

Heidi Klum (50) lässt den Hatern keine Chance. Das Model beantwortete nun auf Instagram Fragen der Fans. In einer Story ist zu sehen, dass ein Follower von der "Germany's next Topmodel"-Gastgeberin wissen möchte, warum sie ihre Instagram-Kommentare deaktiviert habe. Klum nennt daraufhin als einen der Gründe: "meine eigene psychische Gesundheit".

Weiter erklärt sie, sie finde es manchmal nicht schön, "was die Leute zu sagen haben, und ich denke, es ist nicht gut, sich von dem beeinflussen zu lassen, was die Leute sagen". Sie fügte hinzu, dass das dazu führen könne, "dass man nicht das tut, was einem das Bauchgefühl sagt, was man tun möchte". Zudem verriet die 50-Jährige zu der deaktivierten Kommentar-Funktion: "Und ich fühle mich dadurch freier."

"Zu viel Hass"

Für Klum gebe es zwar einige Gründe für die Instagram-Kommentare - nämlich ihre Fans -, aber die Nachteile würden die Vorteile überwiegen: "Natürlich bin ich traurig über all die Fans, mit denen ich nicht sprechen kann, aber es gibt einfach derzeit leider zu viel Hass auf der Welt." Weiter erklärte sie: "Und dafür bin ich nicht da." Auf ihrem Instagram-Account und allem, was sie tue, "geht es um Liebe und Glück - bei vielen Menschen jedoch nicht". Sie habe sich "einfach davon lösen müssen". Sie möge es auch nicht, wenn Leute miteinander streiten, so etwas habe nichts mit ihr zu tun, so Klum am Ende ihrer Antwort.

Heidi Klum sprach in der Fragerunde auch über das Finale von "Germany's next Topmodel" und darüber, wie sehr sie sich freue, dass ihre Tochter Leni (19) dabei sei. Das Nachwuchsmodel ist neben dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (71) und dem britischen Modedesigner Christian Cowan (27) einer der Stargäste in der Show. Das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" läuft am 15. Juni, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.