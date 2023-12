Unglaublich, dass Helene Fischer das bisher nicht geschafft hatte: Ihr Mega-Hit "Atemlos durch die Nacht" landet in einer Neufassung, die sie mit Shirin David aufgenommen hat, zum ersten Mal an der Spitze der Charts.

"Atemlos durch die Nacht" mag einer von Helene Fischers (39) größten Hits sein, für die Spitze der Charts hat es trotzdem nie gereicht - bis jetzt. Eine "Atemlos"-Neuauflage mit Shirin David (28) schnappt sich nun in den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, den Spitzenplatz.

Single-Charts: Schlager und Weihnachtsklassiker

Die Schlagerkönigin und die Rapperin hatten die Neufassung zusammen bei Thomas Gottschalks (73) "Wetten, dass..?"-Abschied am vergangenen Samstag erstmals live vorgestellt. "Atemlos durch die Nacht" erschien erstmals 2013 und ist laut Mitteilung der Charts-Macher in Deutschland nicht nur das einzige Lied mit mehr als einer Million Downloads. Bisher konnte sich der Song demnach auch 118 Wochen positionieren und ist damit einer der erfolgreichsten Chart-Hits.

Die weiteren Platzierungen in den Single-Charts zeigen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Der Klassiker "Last Christmas" von Wham! kämpft sich auf die Zwei vor, Mariah Careys (54) "All I Want For Christmas Is You" auf Rang drei. Yakarys "Sonnenbank.mp3" belegt neu die Vier, während mit "Merry Christmas Everyone" von Shakin' Stevens (75) ein weiterer Weihnachtssong die Top Five vollmacht.

Deutsche Rapper dominieren die Album-Charts

Bei den Alben gelingt Rapper Casper (41) mit "Nur Liebe, immer." der höchste Neueinstieg - direkt auf die Eins. Die Kultrocker von den Rolling Stones preschen mit "Hackney Diamonds" auf Platz zwei vor und Caspers Kollege Kontra K (36) sichert sich mit "Die Hoffnung klaut mir niemand" Rang drei. Die Rapperin Badmómzjay (21) ist auf Platz vier frisch im "Survival Mode" und Stray Kids landen mit "Rock-Star" auf der Fünf.