Das größte HipHop-Festival der Welt kommt erstmals nach Deutschland und macht vom 7. bis 9. Juli 2023 in München Station. Per Livestream können Fans auch ohne Tickets dabei sein.

Im Jahr 2015 ging "Rolling Loud" als überschaubare eintägige Veranstaltung in Miami an den Start. Mittlerweile hat es sich zur größten HipHop-Festivalreihe der Welt mit über 200.000 Zuschauern gemausert, mit weiteren Ablegern in den USA, Australien, Hongkong, Rumänien, Portugal - und in diesem Jahr auch in Rotterdam, dem thailändischen Pattaya und der bayerischen Landeshauptstadt München.

Erstes "Rolling Loud Germany" vom 7. bis 9. Juli in München

Die lang ersehnte erste Ausgabe von "Rolling Loud Germany" findet vom 7. bis 9. Juli 2023 in München auf der Sonderfreifläche Ost der Messe statt. Neben den Headlinern Kendrick Lamar, Travis Scott und WizKid sind bei dem Event unter anderem auch die deutschen Rapper Luciano, Bonez MC & RAF Camora und UFO 361 dabei. Weitere Acts aus den USA und Großbritannien sind Joey Bad$$, Lil Durk, Gucci Mane und Central Cee.

Auch im Livestream mitfeiern

Fans, die zu diesem Termin bereits im Urlaub sind oder kein Ticket ergattern können oder wollen, haben diverse Möglichkeiten, ihre Lieblings-Rapper per Livestream auf der Bühne zu erleben. Die Telekom zeigt das Rolling Loud bei MagentaTV und MagentaMusik im kostenlosen Livestream. Auf TikTok und auf Instagram bietet der Konzern während des Festivals exklusive Einblicke, Behind-The-Scenes- Formate und Interviews im 9:16-Format.