Ein älterer Chihuahua namens Red ist das neueste Mitglied im Hunderudel von Schauspielerin Kaley Cuoco. Dabei sollte der beim Streunen gefundene Red eigentlich nur vorübergehend bei ihr wohnen. Jetzt kann sich die Schauspielerin nicht mehr von ihm trennen.

Kaley Cuoco (37) erweitert ihre Familie um einen tierischen Weggefährten: Der "The Big Bang Theory"-Star hat einen erwachsenen Chihuahua adoptiert.

Die süßen Neuigkeiten teilte Cuoco auf Social Media. In ihren Instagram-Storys postete sie am Samstag Fotos mit dem Vierbeiner namens Red. Auf einem Bild posiert ihr Freund Tommy Pelphrey (41) mit dem Hündchen auf der Couch. Red trägt dabei ein Tuch um den Hals, lässt die Zunge seitlich aus dem Maul hängen und blickt genau in die Kamera. Auf weiteren Bildern hat es sich Cuoco mit dem Haustier auf der Couch bequem gemacht und kann offenbar die Augen nicht von ihm lassen.

Chihuahua Red sollte nur vorübergehend bleiben

Eigentlich wollte Cuoco den Hund nur vorübergehend ein Zuhause bieten - und kann sich nun nicht mehr von ihm trennen. Red war im Juli in den Straßen von Los Angeles beim Herumstreunen gefunden worden, wie ein Video von Makeup-Artistin Liz Rizo aus dem September zeigt. Unter anderem bei ihr bedankt sich Cuoco nun auch, "dafür, dass ihr diesem Senior Chi über die letzten Monate ein neues Zuhause gesucht habt. Ich nehme an, er hat eins gefunden."

Kaley Cuoco: Hundeliebhaberin durch und durch

Cuoco ist eine ausgewachsene Tierliebhaberin: Die Familie beherbergte bereits vier Hunde, die ebenfalls gerettet wurden: Ruby, Opal, King und Blue.

Auch die sieben Monate alte Tochter Matilda musste sich mit der Hunde-Situation im Hause Cuoco/Pelphrey anfreunden, wie die Schauspielerin in einem Interview mit "People" scherzhaft klarstellte: "Nachdem sie geboren war, dachte ich: Wenn dieses Kind keine Hunde mag, muss ich es vielleicht zurückschicken." Offenbar versteht sich die kleine Matilda aber hervorragend mit den Vierbeinern: "Sie sind auf sie gesprungen. Sie sind über sie gekrochen. Wir haben sie an ihr lecken und sie küssen lassen. Unser Kinderarzt sagte: 'Das ist schon in Ordnung'. Also, sie lieben sie sehr."

Mit ihrer Marke "Oh Norman" vertreibt Cuoco auch selbst Hundeprodukte. Das Unternehmen gründete die Schauspielerin 2023 in Erinnerung an ihren 2021 verstorbenen Hund Norman. Mit einem Teil der Einnahmen unterstützt sie die Rettung von Hunden.