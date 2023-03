Nachdem Thomas Gottschalk angekündigt hat, selbst auf Instagram aktiv zu werden, hat er nun seinen ersten richtigen Beitrag veröffentlicht. In einem kurzen Clip gratuliert er "Wetten, dass..?"-Kollegin Lisa Mantler zur Hochzeit.

Thomas Gottschalk (72) wagt sich mit seinen 72 Jahren ins Abenteuer Social Media. Vor wenigen Tagen hat er sich bei Instagram in einem Video erstmals an seine Follower gewandt. Aus einem bestehenden Best-of-Account werde nun neu @TheReal.ThomasGottschalk. Der blaue Haken, der die Echtheit des Accounts, der bis dato 27.300 Follower (Stand: 30. März, 14. Uhr) zählt, verifiziert, fehlt allerdings noch. Das hindert den Moderator nicht daran, mit seinen Social-Media-Aktivitäten loszulegen.

In einem kurzen Clip wendet er sich an Lisa Mantler (20). Der Social-Media-Star begleitet mit Zwillingsschwester Lena seit einiger Zeit die "Wetten, dass..?"-Sendungen live und digital und gibt Backstage-Einblicke. Gottschalk ist deshalb gut bekannt mit den beiden. Vergangenen Samstag hat Mantler geheiratet und zu diesem Anlass sendete der Moderator ihr nun Glückwünsche. "Lisa, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einer jungen Frau spät in der Nacht im Schlafanzug einen kleinen Videofilm schicke", scherzt Gottschalk am Anfang seiner Videobotschaft.

Thomas Gottschalk: "Ich übernehme deine Follower"

"Aber es ist auch ein ganz besonderer Anlass, du bist in den Stand der Ehe getreten. Dazu wünsche ich dir alles Gute", erklärt er weiter. Die beiden würden sich ja am 25. November in Offenburg sehen, "du bringst deine Schwester mit und falls du Eheberatung brauchst, auf mich kannst du immer zählen. Alle Gute für dich und deine vielen Follower. Trete mir doch ein paar ab, ich bin jetzt neu auf Insta", sagt Gottschalk abschließend. In der Beschreibung zum Video kommentierte der Moderator zudem: "Du musst dich jetzt um deinen Mann kümmern, ich übernehme dafür deine Follower."

Lisa Mantler hat 216.000 Instagram-Follower, der gemeinsame Account mit ihrer Schwester, "lisaandlena", hat stolze 19,2 Millionen. Die neue Ausgabe der Samstagabendshow "Wetten, dass.. ?" wird am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden.