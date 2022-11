"Modern Family"-Star Jesse Tyler Ferguson ist zum zweiten Mal Vater geworden. Bei Instagram hat er bereits den Namen seines zweiten Sohnes verraten.

US-Schauspieler Jesse Tyler Ferguson (47) und sein Ehemann Justin Mikita (37) sind erneut Eltern geworden. Bei Instagram postete das Paar erste Bilder mit seinem Sohn Sullivan Louis Ferguson-Mikita. In dem Post von Dienstag erklärte Ferguson, dass die Geburt des Babys der Grund sei, warum er an diesem Abend nicht für sein Broadway-Stück "Take Me Out" auf der Bühne stehen könne.

Familienleben zu viert

Seine Zweitbesetzung werde auch noch am Mittwoch übernehmen, während Ferguson dann am Donnerstag wieder spielen werde. In dem Posting bedankte sich der Schauspieler zudem bei den Ärzten, den Krankenschwestern sowie der "wunderbaren Leihmutter". Das Paar sei überglücklich, "nun eine vierköpfige Familie zu sein".

Ferguson und Mikita heirateten 2013 in New York City. Verlobt hatten sie sich ein Jahr zuvor in Mexiko, nachdem das Paar etwa zwei Jahre zusammen war. Der erste Familienzuwachs kam für den Schauspieler nach dem Ende der Sitcom "Modern Family", in der er seit Beginn im Jahr 2009 mitspielte. Die Serie endete nach elf Staffeln, im April 2020 lief in den USA die letzte Folge. Anfang Juli 2020 kam Sohn Beckett Mercer Ferguson-Mikita zur Welt. Im Mai 2022 verkündete Jesse Tyler Ferguson, dass das Paar erneut Nachwuchs erwartet.