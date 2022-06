Camille Vasquez, die Anwältin von Johnny Depp, hat Gerüchte dementiert, wonach sie und der Schauspieler eine Beziehung hätten: "Das ist sexistisch", sagte sie in einem Interview.

Johnny Depps (59) Anwältin Camille Vasquez (37) hat Gerüchte um eine Liebesbeziehung mit dem Schauspieler dementiert. Die Spekulationen nannte sie "sexistisch". Vasquez war durch die Verleumdungsklage von Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) in Virginia bekannt geworden. In einem Interview mit dem US-Magazin "People" sagte sie nun, sie sei enttäuscht, dass die Leute ihren Umgang mit Depp auf irgendeine Weise für "unangemessen oder unprofessionell" hielten.

"Meine Klienten liegen mir sehr am Herzen, und wir sind offensichtlich Freunde geworden. Aber wenn ich wir sage, meine ich das gesamte Team, und dazu gehört natürlich auch Johnny", sagte Vasquez "People". Sie fügte hinzu, dass der "Fluch der Karibik"-Star bereits seit viereinhalb Jahren ein Freund und Klient sei.

Sie war von den Gerüchten nicht überrascht

Über die Liebesgerüchte ärgert sie sich offenbar sehr: "Es ist auch ein unethischer Vorwurf. Das ist sexistisch." Es sei "bedauerlich und enttäuschend", aber gleichzeitig sei es abzusehen gewesen, meinte die Anwältin weiter: "Ich kann nicht sagen, dass ich sehr überrascht war." Zu ihrem Umgang mit Depp erklärte sie zudem, sie sei generell ein herzlicher Mensch: "Ich umarme alle. Und ich schäme mich nicht dafür." Und sie fügte hinzu: "Dieser Mann hat um sein Leben gekämpft, und es hat mir das Herz gebrochen, zu sehen, wie er Tag für Tag dasitzt und sich die schrecklichsten Anschuldigungen anhören muss, die gegen ihn erhoben wurden." Sie habe ihm ein bisschen Trost spenden wollen, in dem sie seine Hand nahm oder ihn wissen ließ, "dass wir da sind und für ihn kämpfen werden, weil er es verdient hat". Vasquez verriet zudem, dass sie in einer Beziehung ist und mit ihrem Freund "sehr glücklich" sei.

Die Aufmerksamkeit, die sie durch den Prozess auf sich zog, sei "ein bisschen überwältigend" gewesen, so die Anwältin. "Aber wenn ich eine Inspiration für junge Frauen sein kann, die auf die juristische Fakultät gehen und studieren und hart arbeiten wollen, dann hat sich das alles gelohnt", sagte sie zuvor bereits in einem TV-Interview.

Die Jury hatte Amber Heard in dem Prozess Anfang Juni der Verleumdung schuldig gesprochen. Als Strafe waren 15 Millionen Dollar (etwa 14 Mio. Euro) vorgesehen, wegen geltender Gesetze in Virginia wird Heard jedoch nur mit 10,35 Millionen US-Dollar (etwa 9,66 Mio. Euro) belangt. Auch Depp wurde eine Strafe in Höhe von zwei Millionen Dollar (etwa 1,9 Mio. Euro) auferlegt. Ein früherer Anwalt Depps habe die Schauspielerin verleumdet, stellte die Jury fest.