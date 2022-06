Der britische Premierminister Boris Johnson wurde bei seiner Ankunft vor der St.-Pauls-Kathedrale zum Jubiläumsgottesdienst von den Schaulustigen ausgebuht.

Der britische Premierminister Boris Johnson (57) wurde von der Menge vor der St.-Pauls-Kathedrale in London ausgebuht, als er am Freitag zusammen mit seiner Frau Carrie Symonds (34) zum Jubiläumsgottesdienst kam. Die Zeremonie gehört zu den Feierlichkeiten des Platin-Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (96). Als Johnson und seine Frau die Stufen hinaufgingen, waren Buhrufe, Zwischenrufe und Pfiffe aus der Menge zu hören.

Boris Johnson steht unter anderem wegen Partys im Amtssitz des Premierministers während des Corona-Lockdowns in der Kritik.

Gottesdienst ohne die Jubilarin

Die Jubilarin selbst hatte ihre Teilnahme an dem kirchlichen Event bereits am Donnerstagabend abgesagt. Sie fühle sich unwohl, hieß es.

An dem Gottesdienst nahmen unter anderem Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74), Prinzessin Anne (71) sowie Herzogin Kate (40) und Prinz William (39) teil. Außerdem war es der erste offizielle Auftritt für Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) seit zwei Jahren in Großbritannien. Das Paar war 2020 als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten und lebt heute in den USA.