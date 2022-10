Martin Luther King bezahlte die Krankenhausrechnung für die Geburt von Julia Roberts. Über diesen kuriosen Fakt sprach die Schauspielerin vor Kurzem in einem Interview und verriet, warum ihre Eltern mit dem Bürgerrechtler und seiner Frau befreundet waren.

Martin Luther King Jr. (1929-1968) zahlte vor 55 Jahren die Geburt von Hollywood-Star Julia Roberts! Gemeinsam mit seiner Frau Coretta Scott King (1927-2006) übernahm der Bürgerrechtler 1967 die Krankenhausgebühr, die sich Roberts Eltern nicht leisten konnten. Die Journalistin Gayle King (67) sprach diesen überraschenden Fakt kürzlich in einem Gespräch mit der Schauspielerin an. Eine Twitter-Userin erinnerte an Roberts 55. Geburtstag an das Interview.

Julia Roberts Eltern Walter und Betty Lou waren in den 1960er-Jahren mit der Familie King befreundet. Die Roberts betrieben in Atlanta, Georgia eine Schauspielschule für Kinder. Entgegen der vor allem im Süden der USA verbreiteten Praxis unterrichteten sie auch Schwarze Kinder.

"Eines Tages rief Coretta meine Mutter an und fragte, ob ihre Kinder in die Schule aufgenommen werden könnten, da es schwierig sei, einen Ort zu finden, der ihre Kinder aufnehmen würde", erzählte Julia Roberts. "Meine Mutter sagte: 'Klar, komm vorbei', und so wurden sie alle Freunde und halfen uns aus der Patsche." Die Kings revanchierten sich, indem sie am 28. Oktober 1967 die Rechnung für Julias Geburt übernahmen. Ein halbes Jahr später, am 4. April 1968, wurde Martin Luther King Jr. erschossen.

Ärger mit dem Ku Klux Klan wegen Freundschaft mit den Kings

Für den mutigen Schritt, auch afroamerikanische Kinder aufzunehmen, gerieten Walter und Betty Roberts ins Visier von Rassisten. Während einer Aufführung sprengte der Ku Klux Klan vor der Schule ein Auto in die Luft. Der Grund: In dem Stück küsste Martin Luther Kings älteste Tochter Yolanda (1955-2007) einen weißen Jungen.