3,7 Milliarden US-Dollar hat das neue Luxus-Hotel am Strip in Las Vegas gekostet. Und auch für die Eröffnung ließen sich die Verantwortlichen nicht lumpen: Zahlreiche Stars waren geladen, Justin Timberlake gab ein Privatkonzert für die prominenten Gäste.

Gefühlt halb Hollywood ist nach Las Vegas gereist, um dort die Eröffnung des Luxus-Hotels Fontainebleau zu feiern. Stars wie Kim Kardashian (43), Cher (77), Tom Brady (46), Kendall Jenner (28), Eva Longoria (48) und Sylvester Stallone (77) waren unter den illustren Gästen, die im Casino zockten und am Mittwochabend Privatkonzerte von Justin Timberlake (42) und Keith Urban (56) genossen. Offiziell eröffnet wurde das neue Highlight am berühmten Strip dann am Donnerstag.

Timberlakes zweiter Auftritt 2023

Besonders der Auftritt von Justin Timberlake im Theater des Mega-Resorts sorgt in den US-Medien für Schlagzeilen. Es war erst sein zweiter Live-Auftritt in diesem Jahr, wie "TMZ" berichtete. Im November war er ebenfalls bei einer privaten Veranstaltung zu Gast- der jährlichen Investmentkonferenz von Baron Capital, die im Metropolitan Opera House im Lincoln Center in New York City stattfand. Mit Spannung wurde erwartet, ob er sich zu den Enthüllungen seiner Ex-Freundin Britney Spears (42) äußert. Tatsächlich werten Medien wie "People" einen kleinen Kommentar des Sängers während des Konzertes als Hinweis: "Keine Respektlosigkeit", sagte er in einem auf TikTok geposteten Fanvideo, bevor er den Song "Cry Me a River" aufführte. In diesem Song geht es um Untreue, und es wird vermutet, dass er von der einstigen Promi-Beziehung handelt.

Insgesamt dauerte der Gig, in dem Timberlake seine beliebtesten Lieder präsentierte, rund eine Stunde. Laut "The Sun" soll er dafür 6,1 Millionen Dollar kassieren. Den Promis scheint der Luxus-Auftritt jedenfalls gefallen zu haben: Cher kuschelte mit ihrem Alexander "AE" Edwards, Lenny Kravitz (59) groovte auf seinem Sitz, und Kim Kardashian lachte mit ihrer Sitznachbarin Ivanka Trump (42).

Anschließend feierte Timberlake mit seiner Frau Jessica Biel (41) noch im Nachtclub LIV weiter, den David Grutman (49) ebenfalls an dem Abend in der Luxus-Anlage eröffnete.

3,7 Milliarden Dollar kostete das neue Hotel

Das Fontainebleau zählt zu den bekanntesten Hotel in Miami. Vor fast zwei Jahrzehnten war bereits eine Dependance in Las Vegas angekündigt worden, die nun endlich realisiert wurde. Das 67-stöckige Luxus-Hotel verfügt über ein BleauLive-Theater mit 3.800 Plätzen, ein 150.000 Quadratmeter großes Casino, ein Einkaufsviertel und mehrere Restaurants. Es ist das höchste bewohnbare Gebäude in Nevada. 3,7 Milliarden US-Dollar wurden investiert. Das erste öffentliche Konzert wird dort Post Malone (28) geben: Der Rapper tritt am Silvesterwochenende am 30. und 31. Dezember auf.