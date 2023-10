Justin und Hailey Bieber machen Familie Feuerstein Konkurrenz. Im Steinzeitlook feiern sie auf der Halloween-Party von Vas Morgan und Michael Braun in Los Angeles.

Humor statt Grusel: Justin Bieber (29) hat sich für eine Halloween-Party in Fred Feuerstein verwandelt. Ehefrau Hailey (26) verkleidete sich als die verführerische Variante von Fred Feuersteins Tochter Pebbles. Gemeinsam besuchten sie am Samstagabend die Party von Vas Morgan und Michael Braun in Los Angeles.

Die Biebers: Aufeinander abgestimmt

Passend zum Steinzeit-Thema kam Bieber oberkörperfrei und nur mit Shorts zur Party. Dazu trug er eine umgedrehte Cap und als besonderen Hingucker einen Knochen als Gürtel. Dieses Accessoire griff auch Hailey an ihrer Taille auf, das angesichts ihres hautengen Latex-Kostüms inklusive ausgefransten Minirock fast unterging. Eine rote Perücke sowie eine Kette mit einem funkelnden "B" rundeten das Outfit ab. In ihrer Instagram-Story zeigt Hailey Bieber die Verwandlung in die Zeichentrickfigur.

Hollywood im Halloween-Fieber

Ein ganz anderes Kostüm präsentierte Bieber einen Abend zuvor bei Rande Gerbers (61) Casamigos-Party in Los Angeles und sorgte dabei für jede Menge erstaunte Gesichter. Der Sänger kam in Badeshorts, pinkem Blumenhemd und Taucherbrille zur Party. An den nackten Füßen trug er Schwimmflossen.

Paris Hilton (42) nutzte den Abend der Casamigos-Party für einen besonderen Look: Ihr Kostüm erinnerte an das berühmte knallblaue Stewardess-Outfit von Britney Spears (41) aus dem Musikvideo zu ihrem Hit "Toxic". Auch andere Stars ließen sich auf der Party von bekannten Persönlichkeiten inspirieren: Rande Gerber und seine Frau Cindy Crawford (57) verwandelten sich in Danny und Sandy aus "Grease". Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) beeindruckten in Kostümen, die von "Kill Bill" inspiriert waren. Schauspieler Austin Butler (32) trat als Andy Warhol (1928-1987) auf und seine Partnerin Kaia Gerber (22) als dessen Muse Edie Sedgwick (1943-1971)