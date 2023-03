Schauspieler Keanu Reeves erinnert sich in einem neuen Interview an einen besonderen Augenblick mit seiner langjährigen Partnerin Alexandra. Sie seien "im Bett" und "miteinander verbunden" gewesen.

Trotz seines Erfolgs kann sich Hollywood-Star Keanu Reeves (58) noch über die kleinen Dinge im Leben freuen. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin beantwortet er die Frage nach seinem letzten Glücksmoment mit: "Vor ein paar Tagen mit meinem Schatz." Er und Alexandra Grant (49) seien "im Bett" und "miteinander verbunden" gewesen. "Wir haben gelächelt, gelacht und gekichert. Wir fühlten uns großartig. Es war einfach sehr schön, zusammen zu sein", schwärmt der Schauspieler.

Er lasse sich generell gerne von seinen Gefühlen leiten. So auch beim Tanzen. "Manchmal bin ich der Erste und manchmal muss ich überredet werden. Manchmal liegt es am Lied und manchmal an der Person", erklärt Reeves "People". Zuletzt habe er "vor etwa acht Monaten" auf der Hochzeit eines Freundes getanzt.

Neben der körperlichen Betätigung hält sich der Schauspieler mit Schach geistig fit. "Wenn du nicht weißt, wie man spielt, bin ich großartig - ja, ich bin ein Meister", sagt er über seine Fähigkeiten und fügt hinzu: "Und wenn du wirklich gut bist, bin ich schrecklich."

Keanu Reeves feiert Kino-Erfolg

Viel Freizeit dürfte Keanu Reeves aktuell allerdings nicht bleiben. Er promotet gerade seinen neuen Film "John Wick: Kapitel 4", der am 23. März in die Kinos kam. Nur wenige Tage nach dem Kinostart hatten hierzulande bereits über 465.000 Besucherinnen und Besucher ein Ticket erworben, um Reeves in der explosiven Action-Produktion zu erleben, wie Leonine Studios mitteilte. Im Vergleich zum 2019 erschienenen Vorgänger "John Wick: Kapitel 3" demnach ein Anstieg von rund 45 Prozent - und Platz eins der Kino-Charts.

Was ihn persönlich an der "John Wick"-Reihe fasziniert, verriet der Schauspieler in einem Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Ich liebe die Figur John Wick - und ein Teil davon ist einfach sein Herz, seine Liebe, seine Beziehung zu seiner Frau und seine Ehre. Daneben auch seine Trauer und sein Wille. Er versucht, sich zu befreien. Diese Themen und Emotionen mag ich", erklärte der Hollywood-Star.