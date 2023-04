Kevin Spacey wird sich Ende Juni in London vor einem Gericht in mehreren Fällen wegen Sexualdelikten verantworten müssen. Der Starttermin für den voraussichtlich vierwöchigen Prozess wurde nun festgelegt.

Der Starttermin für den nächsten Prozess gegen Kevin Spacey (63) ist verkündet worden: Der Prozess gegen den Schauspieler beginnt laut mehrerer Medienberichte am 28. Juni, wie am Freitag im britischen Southwark Crown Court bekannt gegeben wurde. Er ist für etwa vier Wochen angesetzt.

Kevin Spacey habe am 21. April per Videoschalte an einer vorgerichtlichen Überprüfung in London teilgenommen. In einem grauen Anzug bestätigte der 63-Jährige demnach seine Identität vor Gericht und wohnte einer etwa 15-minütigen Anhörung bei.

Insgesamt zwölf Fälle

Spacey sieht sich in Großbritannien mit insgesamt zwölf Fällen angeblicher sexueller Übergriffe gegen vier Männer konfrontiert. Im Januar hatte er vor dem Southwark Crown Court in allen sieben Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Im Juli 2022 hatte der Schauspieler sich bereits vor dem Londoner Gericht Old Bailey in fünf Anklagen wegen Übergriffen gegen drei Männer zwischen 2005 und 2013 für nicht schuldig erklärt. Die Fälle werden nun voraussichtlich alle in einem Prozess verhandelt.

In einem anderen Verfahren in den USA konnte der Schauspieler im Oktober letzten Jahres einen juristischen Sieg verbuchen. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (51) hatte ihm vorgeworfen, ihn im Jahr 1986, als Rapp gerade einmal 14 Jahre alt war, sexuell belästigt zu haben. Die Jury in New York befand Spacey für nicht schuldig.