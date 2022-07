"Ku'damm"-Star Maria Ehrich ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat die Schauspielerin via Instagram bekannt gegeben. Auch das Geschlecht hat Ehrich bereits verraten.

Schauspielerin Maria Ehrich (29) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat der "Ku'damm"-Star via Instagram bekannt gegeben. "Von nun an zu dritt", schrieb die 29-Jährige zu einem Foto, auf dem das kleine Füßchen ihres Babys zu sehen ist. "Vor drei Tagen ist unsere kleine Tochter endlich bei uns angekommen", verriet Ehrich. Seit drei Tagen würde sie sich fragen, "ob das Glück einen eigentlich umbringen kann". Das Herz der jungen Mutter würde sich so anfühlen, "als würde es platzen".

Stars gratulieren der frischgebackenen Mutter

Einige Stars und Fans ließen es sich nicht nehmen und hinterließen unter dem Post liebevolle Worte. Unter anderem Annika Lau (43), Patrick Mölleken (28) und Janina Uhse (32) beglückwünschten Ehrich zu ihrer kleinen Tochter. "Zauberhaft schön. Genießt diese magische Zeit in vollen Zügen", schrieb Susan Sideropoulos (41). Alexandra Maria Lara (43) erklärte: "Oh, wie ich mich freue! Dieses unbeschreibliche Gefühl wird bleiben. Sei fest umarmt."

Im März gab Maria Ehrich via Instagram bekannt, mit ihrem Ehemann Manuel Vering das erste gemeinsame Kind zu erwarten. Zu zwei Bildern, die sie mit deutlichem Babybauch zeigen, schrieb sie: "... und manchmal findet man, trotz allem - und im größten Sturm, auch ein bisschen persönliches Glück." Seit Juni 2021 ist die Schauspielerin mit dem Journalisten und Regisseur verheiratet. Drei Jahre waren die beiden verlobt.