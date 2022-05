Nachwuchsmodel Leni Klum feiert am 4. Mai ihren 18. Geburtstag. Doch solange will oder kann sie offenbar nicht mehr warten, denn auf ihrem Instagram-Account zeigt die Tochter von "GNTM"-Star Heidi Klum (48) zwei Fotos von einer "vorgezogenen Geburtstagsfeier".

Die schönsten Bilder von Leni Klum

Pretty in Pink

Auf beiden Bildern ist sie auf einer Terrasse oder einem Balkon am Meer zu sehen. Vor ihr steht eine weiße, leckere Geburtstagtorte, auf der in rosa "Leni" und "18" stehen und die mit vielen Zuckerrosen in Pink- bis Creme-Tönen mit grünen Blättchen verziert ist. Hinter der gebürtigen New Yorkerin im gemütlichen Lässig-Look ist eine große 18 aus unzähligen pink- und rosa-farbenen Luftballons zu sehen. Das Fast-Geburtstagskind lächelt an der Kamera vorbei - auf dem einen Foto mit offenen Augen, auf dem anderen mit geschlossenen.