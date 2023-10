Bei dem letzten Konzert ihrer Tour überraschte Lana Del Rey die Fans mit einer Spendenankündigung der besonderen Art. Das ist nicht das erste Mal, dass sich die Sängerin großzügig zeigt.

Lana Del Rey (38) will die Einnahmen durch ihre Tour an die jeweiligen Städte spenden, in denen sie ein Konzert gegeben hat. Bei dem letzten Auftritt ihrer Herbsttour verkündete die Sängerin ihre Spendenpläne, berichtet das "People"- Magazin. Im September begann ihre Tour durch den Süden der USA. Sie trat in zehn verschiedenen Städten auf. Ziel war es ihr neuntes Studioalbum, das im vergangenem März erschien, live zu präsentieren.

Großer Erfolg für das Album und die Tour

Bei ihrem Auftritt in Charleston, der Hauptstadt von West Virginia, sagte die Sängerin demnach, dass es ihr falsch vorkommen würde, das Geld für sich zu behalten: "Denn darum geht es mir nicht. Ich weiß, das klingt kitschig, aber ich toure, weil ich es liebe... Das brauche ich nicht", so die "Summertime Sadness"- Sängerin. Mit dieser Geste will sie sich bei ihren Fans bedanken.

Sängerin fällt durch ihre Großherzigkeit auf

Das ist nicht das erste Mal, dass Del Rey eine großzügige Spende macht. Im Jahr 2020 stiftete die Musikerin die Hälfte des Vorschusses, den sie vom Verleger ihres Gedichtbandes "Violet Bent Backwards Over The Grass" bekommen hatte. Das Geld ging an das Navajo Water Project von Dig Deep, um der Navajo Nation Zugang zu sauberem Wasser zu verschaffen.