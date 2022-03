Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin und Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton (74) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Politikerin auf Twitter bekannt gegeben: "Nun, ich wurde positiv auf Covid getestet." Demnach habe sie "leichte Erkältungssymptome" und fühle sich gut.

Sie sei "dankbarer denn je für den Schutz, den Impfstoffe vor schweren Krankheiten bieten können", schreibt sie weiter. Abschließend ruft sie zum Impfen und Boostern auf: "Bitte lassen Sie sich impfen und auffrischen, falls Sie es noch nicht getan haben!"

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!

