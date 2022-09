Sängerin und "The Voice Kids"-Jurorin Lena Meyer-Landrut reist derzeit beruflich durch Japan und teilt einen heißen Schnappschuss mit ihren knapp 5 Millionen Instagram-Abonnenten.

Lena Meyer-Landrut posiert mit freizügigem Outfit

Die 31-Jährige zeigt sich freizügig im knappen Outfit. Eine viel zu kleine schwarze Trainingsjacke lenkt den Blick auf das Sixpack der Sängerin. Dazu kombiniert Lena Meyer-Landrut einen weißen Minirock mit schwarzen Overknees-Stiefeln.

So zeigt sich Lena Meyer-Landrut auf Instagram:

Lena Meyer-Landrut begeistert Fans im Schulmädchen-Look

Der heiße Look kommt bei den Fans von Lena Meyer-Landrut gut an. "Ich liebe den Schulmädchen-Look", schreibt ein völlig verzauberter Follower. In der Kommentarspalte sind weitere Komplimente wie: "Hübsch wie immer" und "Wow ❤️ sehr sexy" zu finden. Außerdem hinterlassen ihre Fans zahlreiche "🔥"- und "😍"-Emojis.