Am Samstag haben Genesis ihr letztes Konzert gegeben. In London verabschiedete sich Phil Collins mit seinen Bandkollegen.

Drei Konzerte gaben Genesis vom 24. bis 26. März noch einmal auf ihrer "The last domino?"-Tour in London. Nun ist alles vorbei. Beim letzten Auftritt der legendären, britischen Band wurde es auch emotional, wie die "Daily Mail" berichtet.

Wie auch schon bei den letzten Deutschland-Konzerten hatte der gesundheitlich angeschlagene Phil Collins (71) im Sitzen performt, mit seinem Sohn Nicholas (20) am Schlagzeug. Der Musiker habe sich aber noch einmal erhoben und sich zusammen mit seinen Bandkollegen Mike Rutherford (71) und Tony Banks (72) mit Standing Ovations feiern lassen.

"Es ist die letzte Show für Genesis"

"Es ist der letzte Stopp auf unserer Tour und es ist die letzte Show für Genesis", habe Collins erklärt. Einen Scherz konnte sich der Brite dabei offenbar nicht verkneifen: "Nach heute Abend müssen wir uns alle richtige Jobs besorgen." Vielleicht war der letzte Termin am 26. März ganz passend als ein besonderes Geschenk für Banks. Der Musiker feiert am heutigen 27. März seinen 72. Geburtstag.

Zahlreiche Fans meldeten sich via Social-Media und erklärten unter anderem, dass sie das Konzert wohl niemals vergessen würden, wie die Band in ihren Instagram Stories zeigt. Ein Nutzer bedankte sich bei Genesis etwa für den "Soundtrack meines gesamten Lebens".