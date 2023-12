Rufus Sewell hat seiner 30 Jahre jüngeren Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Der "Liebe braucht keine Ferien"-Star war bereits zweimal verheiratet.

"Liebe braucht keine Ferien"-Star Rufus Sewell (56) will zum dritten Mal vor den Traualtar treten. Der britische Schauspieler hat seiner etwa 30 Jahre jüngeren Freundin Vivian Benitez (27) einen Heiratsantrag gemacht. Das verkündete sie auf ihrem Instagram-Profil. Auf einem Pärchenbild präsentiert sie stolz ihren Verlobungsring, während Sewell ihr einen Kuss auf die Wange drückt.

"Bis dass der Tod (oder er mit seinen Außenschuhen weiter auf Badematten läuft) uns scheidet", kommentierte sie ihren Post. Sewell stellte die Frage aller Fragen offenbar in Rom. Denn nur einen Tag zuvor teilte Benitez ein Foto von sich vor dem berühmten Trevi-Brunnen.

Es wird der dritte Anlauf

Für Sewell wird es bereits die dritte Ehe. Von 1999 bis 2000 war er mit der australischen Fashion-Journalistin Yasmin Abdallah verheiratet. Von 2004 bis 2006 dauerte seine zweite Ehe mit Amy Gardner, aus der Sohn William Douglas Sewell stammt. Mit seiner Ex-Freundin Ami Komai hat er zudem Tochter Lola.

Sewell spielte in dem beliebten Weihnachtsklassiker "Liebe braucht keine Ferien" (2006) Fiesling Jasper, der Kate Winslet (48) das Herz bricht. Zuletzt war er in der Netflix-Serie "Diplomatische Beziehungen" an der Seite von Keri Russell (47) zu sehen.