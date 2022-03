Dakota Johnson hat ihr größtes Hobby verraten: Sie geht gerne auf Hochzeiten. Ob sie auf diese eingeladen ist oder nicht, scheint der Schauspielerin egal zu sein.

Dakota Johnson (32) taucht gerne auf Hochzeiten auf. Eine Einladung braucht sie dabei nicht. Das verriet die Schauspielerin während einer virtuellen Fragerunde von "W Magazine".

Demnach gehöre der Besuch von Hochzeitsfeiern zu Johnsons liebsten Beschäftigungen. Für den "Fifty Shades of Grey"-Star ist der Auftritt beim schönsten Tag im Leben der Paare "eines meiner Hobbys Nummer eins". Sie habe das schon oft gemacht, erklärte sie zu den Überraschungen für ihre Fans. An einen Moment erinnert sich der Hollywood-Star besonders gerne: "Da war ich und hielt die Braut und den Bräutigam mit auf einem Stuhl hoch. Und sie sagten nur 'Was machen Sie da?'"

Johnson liebt Coldplay-Star

Die 32-Jährige selbst ist zwar nicht verheiratet, hat aber seit etwa fünf Jahren einen festen Partner an ihrer Seite. Die Beziehung mit "Coldplay"-Frontmann Chris Martin (45) hält sie größtenteils privat. "Good Day New York" erklärte ihr ebenfalls berühmter Vater, Schauspieler Don Johnson (72), Chris Martin sei "ein liebenswerter Kerl" und er sei als Vater glücklich, wenn seine Tochter es auch ist. Würde sich die Schauspielerin dafür entscheiden zu heiraten, könnte sich ihr Vater auch eine baldige Ankunft von Enkeln vorstellen. "Ich würde mich sehr freuen", sagte er.