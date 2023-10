Lionel Messi hat neben dem Fußball eine weitere Leidenschaft: Er ist Familienmensch durch und durch. Deshalb wollte er seine Liebsten wohl unbedingt bei seinem großen Abend in Paris dabei haben. Auf dem roten Teppich zeigte sich die Familie in eleganten schwarzen Outfits.

Lionel Messi (36) hat am Montagabend (30. Oktober) in Paris zum achten Mal den Ballon d'Or gewonnen. Die Auszeichnung war für den Fußballstar Familiensache: Er brachte seine Frau und seine Kinder mit auf den roten Teppich. Die drei Söhne waren auch mit auf der Bühne, als er seinen Preis überreicht bekam.

Familie Messi zeigt sich in elegantem Schwarz

In offensichtlich aufeinander abgestimmten Outfits zog die Familie alle Blicke auf sich. Lionel Messi, seine Frau Antonella Roccuzzo (35) und ihre drei Jungen hatten für den feierlichen Anlass Schwarz gewählt. Zu den schicken Anzügen der Kinder stachen an ihren Füßen weiße Turnschuhe hervor.

Die Jungs durften auch mit auf die Bühne, als ihr berühmter Papa den Ballon d'Or bereits zum achten Mal absahnte. Den Preis übergab ihm sein Chef David Beckham (48). Seit dem Sommer spielt der argentinische Weltmeister für dessen Klub Inter Miami. Auf seiner Instagram-Seite würdigte der argentinische Fußballstar ebenfalls seine Liebsten: "Ich habe nur Worte des Dankes an alle Menschen auf der ganzen Welt, die mich während meiner Karriere so unterstützt haben und denen ich diesen Preis besonders widmen möchte, zusammen mit meiner Familie, die immer an meiner Seite war."

Antonella Roccuzzo ist die Jugendliebe des Fußballers

Messi ist mit seiner Jugendliebe Roccuzzo bereits seit vielen Jahren zusammen. Offiziell bestätigte er die Beziehung 2009. Am 30. Juni 2017 heiratete das Paar. Dass sie einst seine Frau wird, war ihm bereits mit 13 Jahren klar. Damals schrieb er ihr einen Brief: "Antonella, eines Tages werden wir ein Paar sein." Inzwischen sind sie sogar dreifache Eltern. Der älteste Sohn Thiago kam am 2. November 2012 zur Welt. Am 11. September 2015 folgte Mateo. Im März 2018 erblickte Sohn Nummer drei, Ciro, das Licht der Welt.

In einem Interview mit "Star Plus" sprach Messi vergangenes Jahr über seine Rolle als Vater von drei Jungs: "Sie bauen auch mal Mist und fordern mich heraus." Ihm sei es wichtig, sie in ihrem privilegierten Leben zur Bescheidenheit zu erziehen: "Ich versuche, ihnen beizubringen, dass man sich die Dinge Tag für Tag verdienen muss. Sie sollen nicht denken, dass alles einfach ist, nur weil sie das Glück haben, viel zu haben."