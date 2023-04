Vorfreude bei den Fans von Peter Fox: Der Berliner Musiker hat nicht nur nach rund 15 Jahren ein zweites Solo-Album angekündigt, sondern jetzt auch noch diverse Live-Termine seiner Tour bekanntgegeben.

Für alle Fans von Peter Fox (51) wird die Vorfreude auf den Sommer noch ein bisschen größer. Der Berliner Musiker hat unter anderem auf Instagram etliche Termine für Live-Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt gegeben.

Extreme Vorfreude auf die Live-Saison

Dort bestätigt er nochmal ganz nebenbei, dass die Arbeiten an einem zweiten Solo-Album rund 15 Jahre nach seinem Debütalbum "Stadtaffe" fast fertiggestellt sind. "Es wird anders und fresh und hoffentlich ein Sommer of Love! Freu mich extrem auf die Live Saison mit Euch, Tourdates sind raus", heißt es im Kommentar zu seinem Instagram-Beitrag.

Die brandneuen Tracks, die am 26. Mai 2023 unter dem Album-Titel "Love Songs" veröffentlicht werden, stehen in den Startlöchern für die Konzerte. "Das Album fast fertig, die Proben laufen, die Band ist fantastisch", kündigt Peter Fox - mit bürgerlichem Namen Piere Baigorry - auf Instagram an. Unterstütz wird der Seeed-Frontman bei seinen geplanten Live-Konzerten vom Künstler-Kollektiv M.I.K. Family.

Der erste Live-Termin steht laut Tour-Plan kurz nach dem Album-Release am 28. Mai in Leipzig an. Es folgen unter anderem Termine in Wien, Köln, Zürich, Freiburg, Dresden, Berlin und vielen weitern Städten. Der bislang letzte bekannte Konzert-Termin ist am 2. September auf dem Superbloom Festival in München.