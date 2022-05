Die "Temptation Island"-Moderatorin Lola Weippert präsentiert regelmäßig viel nackte Haut in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram und Co. bekommt sie dafür häufig Anfeindungen im Netz. Mit einem Oben-ohne-Foto setzt sich die 26-Jährige jetzt gegen die Hass-Kommentare zur Wehr.

Lola Weippert zeigt sich halbnackt am Pool

Am Rande eines Pools posiert Lola Weippert nur mit einem knappen Bikini-Höschen bekleidet und präsentiert ihre knackige Kehrseite. Doch mit diesem freizügigen Foto sendet sie eine starke Botschaft an ihre Fans.

Diese Botschaft verbindet Lola Weippert mit ihrem Oben-ohne-Bild

In ihrem Kommentar zu dem Bild schreibt Lola Weippert: "Egal, was ich trage, kein Outfit dieser Welt rechtfertigt einen Übergriff. Ob verbal oder körperlich. " Damit will sie sich gegen zahlreiche Hass-Kommentare der Marke: "Wenn du dich so zeigst, musst du dich ja nicht wundern, dass.." zur Wehr setzen.



Weiter betont sie: "Auch wenn ich mich im Bikini bei Instagram zeige, kann ich immer noch eine professionelle, ernstzunehmende, gute Moderatorin sein." Anschließend macht sie klar, dass sie hart für ihren Beruf gearbeitet hat und nicht wegen solcher Bilder angekommen ist, wo sie jetzt ist.



Gleichzeitig erklärt sie locker, warum sie solche Bilder teilt: "Ganz einfach, wieso nicht?". Abschließend stellt sie die Bitte in den Raum sich in den sozialen Netzwerken nicht mehr gegenseitig zu verurteilen. Diese Bitte richtet sie insbesondere an die Frauen: "Ich bekomme es leider immer noch viel zu oft mit, dass Frauen einander nicht als Schwestern, sondern als Konkurrenz sehen".



Man kann nur hoffen, dass ihre Fans sich diese Botschaft zu Herzen nehmen und ihren Appell folgen: "Lasst uns zusammen kämpfen. Füreinander, nicht gegeneinander."