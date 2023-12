Mit "Kevin - Allein zu Haus" wurde Macaulay Culkin bereits als Kind zum Star. Über 30 Jahre später hat der Schauspieler jetzt auch einen Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood.

Vor mehr als 30 Jahren war er ganz allein zu Hause, auf dem Hollywood Walk of Fame war Macaulay Culkin (43) nun aber umgeben von Kolleginnen, Kollegen und seinen Liebsten, als er mit einem eigenen Stern geehrt wurde. Seine Filmmutter Catherine O'Hara (69) erklärte, wie stolz sie auf ihn sei.

Der 2.765 Stern gehört Macaulay Culkin

Der US-Schauspieler, der mit der Kult-Komödie "Kevin - Allein zu Haus" schon in jungen Jahren zum Star wurde, wurde am 1. Dezember mit dem 2.765 Stern auf dem Walk of Fame geehrt. O'Hara, die in den beiden ersten "Kevin"-Filmen Culkins Mutter gespielt hat, erklärte während der Zeremonie als Rednerin: "'Kevin - Allein zu Haus' war, ist und wird immer eine geliebte, weltweite Sensation sein." Der Grund dafür, dass Familien auf der ganzen Welt sich insbesondere den ersten Teil jedes Jahr ansehen, sei Culkin. Er habe eine "perfekte Vorstellung" abgeliefert - und auch wenn sie wisse, dass er hart dafür gearbeitet habe, habe er es so aussehen lassen, als ob "die Schauspielerei die natürlichste Sache der Welt" sei.

"Ich bin so stolz auf dich", sagte O'Hara abschließend an Culkin gerichtet, der seinen Stern auf dem Walk of Fame verdient habe. Nach einer Umarmung wischte sich der Schauspieler einige Tränchen aus dem Gesicht und es folgte eine launige Rede seiner Kollegin Natasha Lyonne (44).

Ebenfalls anwesend waren unter anderem der Schauspieler Seth Green (49) und Paris Jackson (25). Culkin ist der Patenonkel von Michael Jacksons (1958-2009) Tochter. Und auch seine Familie durfte mit Culkins Schwester Quinn (39), seinem Bruder Rory (34), seiner Partnerin Brenda Song (35) und den beiden gemeinsamen Söhnen nicht fehlen.