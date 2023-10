Madonna ist nach wie vor an der Spitze. Als meistverkaufte Künstlerin aller Zeiten wurde der Pop-Superstar am Mittwoch vom Guinness-Buch der Rekorde erneut zertifiziert.

Das Guinness-Buch der Rekorde bestätigte am Mittwoch erneut US-Superstar Madonna (65) als die meistverkaufte Künstlerin aller Zeiten, nachdem sie in ihrer 40-jährigen Karriere Berichten zufolge mehr als 400 Millionen Tonträger verkauft hatte. Laut der Website "guinnessworldrecords.com" hält die Sängerin den Rekord seit 2009, gefolgt von Rihanna (35), Mariah Carey (54), Taylor Swift (33) und Beyoncé (42).

Anfang des Monats startete Madonna ihre "Celebration Tour" in der Londoner O2 Arena mit einem zweistündigen Set vor 20.000 begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern. In einem liebevollen Moment gratulierte sie ihrer Tochter Lourdes, die am Eröffnungsabend (14. Oktober) ihrer Mutter 27 Jahre alt wurde. Wie das "People"-Magazin weiter meldete, kamen auch Madonnas andere Kinder David (18), Mercy (17) sowie die Zwillinge Stelle und Estere (11) an diesem Abend auf die Bühne, um aufzutreten. Sohn Rocco (23) unterstützte seine Familienmitglieder dagegen vom Publikum aus.

Madonna auf großer Tour

Die ausverkauften Auftritte des Popstars in London waren die erste Station einer Welttournee mit 78 Shows, die sie bis April 2024 von Europa nach Nordamerika führen wird, bevor sie dort endet, wo sie gestartet ist.

Die Show hat ihre schlüpfrigen und spektakulären Momente, darunter Oben-ohne-Tänzer, einige Kostümwechsel, Luftstunts und mehr. In einem anderen Abschnitt zollte Madonna den an Aids Verstorbenen emotionalen Tribut, darunter auch ihrem engen Freund, dem Künstler Keith Haring (1958-1990), während sie "Live to Tell" sang.

Die Tournee ist keine Selbstverständlichkeit, denn wenige Wochen zuvor war sie schwer erkrankt.

Madonna war schwer krank

Ende Juni war die Sängerin in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden. Dort wurde sie angeblich auf der Intensivstation künstlich beatmet. Madonna habe "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat", teilte ihr Manager Guy Oseary (51) damals mit. Im Anschluss erholte sich der US-Star zuhause bei der Familie.

Wie "Mail Online" vom Auftaktkonzert berichtete, habe sie auch auf der Bühne über die schwere Erkrankung gesprochen. Sie verriet ihren Fans demnach, dass sie "fünf Tage" ihres Lebens komplett vergessen habe. Sie sagte demnach weiter: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffen würde, und meine Ärzte auch nicht." Was sie am Leben gehalten hat? "Ich muss für meine Kinder da sein. Ich muss für sie überleben", sagte sie in London.