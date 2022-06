Am 11. und 12. Juni findet wieder das 24-Stunden-Rennen von Le Mans statt. Diesmal wird ein echter Hollywood-Star mitfahren: Michael Fassbender (45). Der deutsch-irische Schauspieler, der aus Filmen wie "Inglourious Basterds" oder "Shame" bekannt ist, ist auch leidenschaftlicher Rennfahrer. Mit der Teilnahme an der mittlerweile 90. Ausgabe des legendären Langstreckenrennens erfüllt er sich einen Traum.

Fassbender wird für Proton Comeptition starten - in einem Porsche 911 RSR. "Einmal bei den 24 Stunden von Le Mans zu fahren, das war immer schon mein Traum", erklärte Fassbender kürzlich in einer Pressemitteilung des Kraftfahrzeugherstellers. Er wolle das Rennwochenende "nicht nur bestreiten", sondern wirklich "konkurrenzfähig sein".

Im Qualifying hatte Fassbender die Kontrolle über seinen Wagen verloren, war gecrasht und das Rennen musste unterbrochen werden. Glücklicherweise hatte er sich dabei aber offenbar nicht großartig verletzt. Nach weiteren Runden auf der Strecke scherzte er im Gespräch mit Eurosport: "Ich war konsistent - konsistent langsam, aber wenigstens konsistent."

🟥 Red Flag in Qualifying🟥



The session has been stopped with just over 30 minutes on the clock. The #93 Proton Competition Porsche is being recovered. Driver is importantly ok 👍



⏱️https://t.co/4J3q5Z45q3#LeMans24 | @FIAWEC pic.twitter.com/wKnhzJesoM