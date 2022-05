Erst kürzlich hat Michelle Williams ihre dritte Schwangerschaft verkündet. Jetzt zeigte sich die Schauspielerin mit Babybauch strahlend auf dem roten Teppich in Cannes.

Michelle Williams (41) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Der US-Star legte nun einen eleganten Babybauch-Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes hin. Zu der Premiere ihres Films "Showing Up", den sie an diesem Freitag gemeinsam mit Regisseurin Kelly Reichardt (58) vorstellte, trug die hochschwangere Schauspielerin eine knöchellange Robe mit Trägern und funkelnden schwarz-silbernen Pailletten, die zu einem Blumenmuster angeordnet waren.

Sie spielt eine Künstlerin

Zu dem eleganten Kleid, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte, kombinierte sie flache Schuhe in Schwarz-Weiß und eine silberne Kette. Ihre kurzen, blonden Haare hatte sie sich schlicht zum Seitenscheitel frisiert. In dem vorgestellten Film spielt Williams eine Künstlerin, die sich auf eine wichtige Ausstellung vorbereitet und ihr kreatives Leben mit den täglichen Dramen von Familie und Freunden in Einklang bringen muss. Es ist bereits der vierte Film, den Regisseurin Kelly Reichardt gemeinsam mit Michelle Williams umsetzt.

Anfang Mai hatte Williams ihre dritte Schwangerschaft im Interview mit "Variety" bestätigt. "Es ist eine absolute Freude", sagte Williams gegenüber dem Magazin. Für Michelle Williams und ihren Ehemann Thomas Kail (44) ist es das zweite gemeinsame Kind. 2020 kam ihr Sohn Hart zur Welt. Das Paar gab sich im selben Jahr heimlich das Jawort. Williams hat aus ihrer Beziehung mit dem verstorbenen Heath Ledger (1979-2008) bereits die 16-jährige Tochter Matilda.