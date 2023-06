Zuletzt machte sie vor allem durch ihre Niederlage vor Gericht Schlagzeilen. Nun meldet sich Amber Heard als Schauspielerin in der Öffentlichkeit zurück.

Amber Heard (37) ist wieder da. Die Schauspielerin zeigte sich mit einem strahlenden Lächeln, als sie beim Taormina Film Festival in Italien auftrat. Es ist ihr erstes großes Event seit der Niederlage im Verleumdungsprozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (60). Auf Sizilien stellte sie ihren neuen Film "In the Fire" vor.

Heard sah Medienberichten zufolge glücklich aus und feierte demnach mit Freunden, Co-Stars und Crewmitgliedern des Thrillers. Der Film wurde bereits Monate vor Beginn ihres Prozesses im April 2022 abgedreht. "Es ist ein wunderschöner Film über die fast übernatürliche Wirkung und Kraft der Liebe", schwärmte die Schauspielerin gegenüber "People" auf dem Filmfestival. Sie fügte hinzu: "Es geht um die Grenzen, die die Liebe überschreiten kann, und um ihre Entstehung, und um die wirklich überwältigende Kraft, die die Liebe hat."

Amber Heard war nach dem Prozess gegen Johnny Depp mit ihrer zweijährigen Tochter nach Spanien gezogen. In Italien zeigte sie sich nun bei ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit in einem eleganten Outfit. Sie präsentierte ein schwarzes Plisseekleid mit transparenten Ärmeln. Dazu kombinierte sie einen dezenten Gürtel und Plateau-Sandalen. Ihre blonden Haare fielen ihr zu Locken gestylt aus dem Seitenscheitel über die Schultern.

"In the Fire": Darum geht es in Amber Heards neuem Film

"In the Fire" spielt im Jahr 1899. Amber Heard verkörpert eine amerikanische Psychiaterin, die auf eine Farm in Kolumbien gerufen wird. Dort soll sie einen Jungen behandeln. Ihm wird vorgeworfen, vom Teufel besessen zu sein und für alle negativen Ereignisse im Dorf verantwortlich zu sein. Die Ärztin gerät mit einem Priester aneinander, es kommt zu einem Kampf zwischen Wissenschaft und Religion.

Laut "Deadline" markiert Amber Heards neuer Film den Start eines Comebacks. Sie wolle sich nach dem Gerichtsverfahren wieder auf ihre Schauspielkarriere konzentrieren.

Vor kurzem wurde bekannt, dass Amber Heard die vor Gericht vereinbarte Million US-Dollar an Johnny Depp gezahlt hat. Im April und Mai 2022 standen sich Heard und ihr Ex-Ehemann vor Gericht gegenüber. Der Hollywood-Star hatte sie wegen Verleumdung verklagt. Die Jury gab Depp in einem Großteil der Anklagepunkte recht. Im Dezember 2022 einigten sich die beiden Ex-Ehepartner schließlich auf einen Vergleich. Heard stimmte zu, ihrem Ex-Ehemann eine Million US-Dollar zu zahlen. Der spendete das Geld an unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen.

Ende dieses Jahres steht die nächste Premiere eines Films von Amber Heard an. Die Blockbuster-Fortsetzung "Aquaman and the Lost Kingdom" startet im Dezember. Ob Heard den Film promoten wird, ist aber noch nicht bekannt. Im Prozess hatte sie behauptet, dass ihre Rolle massiv gekürzt worden sei.