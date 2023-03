In rund zwei Wochen wird Jeremy Renner offenbar sein Comeback auf dem roten Teppich feiern können - vor Kurzem schien das nach seinem schweren Schneepflug-Unfall noch undenkbar.

Marvel-Star Jeremy Renner (52), der zum Jahreswechsel lebensbedrohlich bei einem Unfall mit seinem Schneepflug verletzt wurde, steht offenbar schon kurz vor seiner Rückkehr ins Rampenlicht. Einem Bericht von "The Hollywood Reporter" zufolge wird der Schauspieler bereits am 11. April auf einem roten Teppich in Los Angeles erwartet. Anlass für das Event ist Renners neue Doku-Serie "Rennervations", die am 12. April in vier Folgen beim Streamingdienst Disney+ erscheinen wird.

Im Anschluss an den Auftritt auf dem roten Teppich werde Renner noch bei einer Frage/Antwort-Runde mitmachen, heißt es weiter. Im Vorfeld hatte Renner das Format als sein Herzensprojekt angekündigt, das ihm auch über die schwere Zeit nach dem Unfall hinweggeholfen habe: "Das ist eine meiner größten Leidenschaften und die treibende Kraft hinter meiner Genesung. Ich kann es nicht abwarten, dass die Welt es zu Gesicht bekommt."

Schrauben für den guten Zweck

In "Rennervations" werden von Renner und prominenten Helferinnen und Helfern ausrangierte Spezialfahrzeuge wieder auf Vordermann gebracht, damit diese für gemeinnützliche Zwecke eingesetzt werden können - im Grunde also "Pimp My Ride" mit Wohltätigkeitsgedanken. In den vor Renners Unfall aufgenommenen Episoden werkelt er mit einem Team von Spezialisten in den USA, Mexiko und Indien an verschiedenen Fahrzeugen. Prominente Unterstützung erhält er dabei zudem von Marvel-Kollege Anthony Mackie (44), Schauspielerin Vanessa Hudgens (34), Bollywood-Star Anil Kapoor (66) und Sänger Sebastián Yatra (28).

Am Neujahrstag 2023 war Renner unter seine tonnenschwere Schneeraupe geraten und schwer verletzt worden. Dass er rund dreieinhalb Monate nach dem Unglück wieder öffentlichen Veranstaltungen beiwohnen kann, war alles andere als klar. Der Star schwebte direkt nach dem Unfall mehrere Tage in Lebensgefahr auf der Intensivstation, eigener Aussage nach habe er sich über 30 Knochenbrüche sowie ein stumpfes Thorax-Trauma zugezogen.

Seither lässt er bei Instagram die Welt in regelmäßigen Abständen an seinem beschwerlichen Weg zu alter Stärke teilhaben. Erst vor wenigen Tagen etwa postete er ein Video, das ihn beim Gehtraining auf einem sogenannten Anti-Schwerkraft-Laufband zeigte.