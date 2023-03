Der ehemalige NBA-Spieler Shaquille O'Neal (51) hat mit einem Foto auf seinem Twitter-Account für Panik bei seinen zahlreichen Fans gesorgt. "Shaq" ist darauf auf einem Krankenhausbett liegend zu sehen, die Augen sind geschlossen und am Handgelenk ist eine Infusion zu erkennen. Weil er zu dem Bild keinen Kontext lieferte, bangten seine Anhänger daraufhin um das Wohl des Basketball-Weltstars.

Diese Sorge sei jedoch unbegründet, wie O'Neal inzwischen ebenfalls via Twitter klarstellte: "An alle, die beunruhigt sind und sich Sorgen machen. Zunächst einmal - lasst mich danke sagen." Er habe sich lediglich einer für Basketballer typischen Operation an der Hüfte unterziehen müssen, so der 51-Jährige. Daher könne er seinen Fans versichern: "Vielen Dank und ich liebe euch alle, aber ihr müsst euch keine Sorgen machen und ja, mir geht es gut."

to all the people who are worried and concerned. first off , let me say thank you. And lastly no need to worry, just had to get some BBL WORK AKA #hipreplacement. Thanks and love you all. but no need to worry and yes i’m fine. pic.twitter.com/cnmLn58YDy