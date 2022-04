Ungewöhnliche Ehre für Taylor Swift (32): Ein neu entdeckter Tausendfüßler ist nach der Sängerin benannt worden. Ein Wissenschaftler der Universität Virgina Tech im Osten der USA hat die bisher unbekannte Art entdeckt und sie als Fan von Taylor Swift nach dem Popstar benannt: "Nannaria swiftae" heißt das etwa 22 Zentimeter lange Tierchen nun offiziell auf Latein.

Der Wissenschaftler und Swift-Fan namens Derek Hennen schreibt auf Twitter zu einem Foto des "neuen" Tausendfüßlers: "Diese neue Tausendfüßler-Spezies ist Nannaria Swiftae: Ich habe sie nach Taylor Swift benannt! Ich bin ein großer Fan ihrer Musik, also wollte ich meine Wertschätzung ausdrücken, indem ich eine neue Spezies aus Tennessee nach ihr benenne. Eine große Ehre!"

This new millipede species is Nannaria swiftae: I named it after @taylorswift13! I'm a big fan of her music, so I wanted to show my appreciation by naming this new species from Tennessee after her. A high honor! pic.twitter.com/fXml3xX5Vs