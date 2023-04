Der britische Sänger Noel Gallagher hat in einer Radiosendung eine freche Bemerkung über die Frauen gemacht, die er gerne auf seiner nächsten Tour treffen möchte. Erst im Januar hatte er die Trennung von seiner Ehefrau mitgeteilt.

"Oasis"-Musiker Noel Gallagher (55) hat in einem Interview mit dem britischen Sender "Radio 2" am Donnerstag eine freche Bemerkung über Frauen gemacht. Wie die britische "Sun" berichtet, witzelte der Sänger, dass er auf seiner nächsten Tour gerne "freche Omas" treffen würde. Seit Januar ist er offiziell Single.

Ein Fruchtriegel bietet die Steilvorlage für seine Bemerkung

Noel Gallagher war in der Frühstücksshow von Zoe Ball (52) zu Gast, um über sein neues Album zu sprechen. Die Moderatorin überreichte ihm seine australische Lieblingssüßigkeit, einen Fruchtriegel namens "Perky Nana". Das klingt so ähnlich wie "Perky Nanna", zu Deutsch "freche Oma". Der Sänger nutzte die Gelegenheit für einen Kommentar: "Eine freche Oma? Ich hoffe, ein paar von ihnen auf der Tour zu treffen, wenn ich ehrlich bin."

Am 2. Juni erscheint sein neues Album "Council Skies". In der Single "Dead To The World" soll er die Trennung von seiner Frau Sara MacDonald (51) verarbeiten. Darin singt er: Es ist Zeit loszulassen, ich bin nach hinten gebeugt, ich bin so müde. Lass dies meine letzten Worte sein: Wenn die Liebe nicht ausreicht, um es in Ordnung zu bringen, lass mich der Welt tot zurück."

Seit mehr als 20 Jahren ein Paar

Kennengelernt hatte er die Schottin bereits im Jahr 2000, 2011 schlossen die beiden den Bund der Ehe. Das Paar hat zwei Söhne. Zuvor war der Oasis-Star von 1997 bis 2001 mit Meg Mathews (57) verheiratet, mit der er eine Tochter bekam.