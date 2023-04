Warum essen die drei Berühmtheiten Barack Obama, Steven Spielberg und Bruce Springsteen zusammen in einem Restaurant in Barcelona? Das ist die Antwort.

Ein ungewöhnliches Promi-Trio beim Dinner in Spanien: Barack Obama (61), Steven Spielberg (76) und Bruce Springsteen (73) haben am Donnerstagabend gemeinsam in einem Restaurant in Barcelona zu Abend gegessen. Der Anlass für ihren Besuch war Springsteens Konzert in der spanischen Stadt, an dem Obama und Spielberg mit ihren Frauen Michelle Obama (59) und Kate Capshaw (69) am darauffolgenden Freitagabend teilgenommen haben.

Drei derartig prominente Persönlichkeiten gemeinsam zu Gast zu haben, war natürlich auch für die Hotel- und Restaurantmitarbeitenden ein besonderer Moment, der mit einem Foto auf Instagram festgehalten wurde. "Es war uns eine Ehre, gestern Abend Barack Obama, Bruce Springsteen und Steven Spielberg im Amar Barcelona begrüßen zu dürfen", schreiben sie zu dem Gruppenfoto mit den drei Prominenten.

Die Stars sind eng befreundet

Die Obamas sind bekannt für ihre vielen prominenten Freunde, zu denen auch Spielberg und Springsteen zählen. Letzterer hatte Barack Obama 2008 auch bei dessen Wahlkampf in den USA unterstützt. Von Spielberg und seinen Filmen ist der US-Politiker ebenfalls ein großer Fan. Die beiden wurden schon einige Male zusammen beim Essen gesichtet.