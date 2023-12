Ist Kendall Jenner längst wieder Single? Das Model ist am Wochenende nach Aspen geflogen - ohne Freund Bad Bunny. Über eine Trennung wird bereits seit Wochen spekuliert.

Ist Kendall Jenner (28) wieder Single? Schon seit einigen Wochen wird spekuliert, dass sich das Model und der Rapper Bad Bunny (29) getrennt haben sollen, da man das Paar schon länger nicht mehr zusammen gesehen hat. Am Wochenende heizte Jenner die Gerüchteküche weiter an.

Wie mehrere Medien, darunter "Page Six", übereinstimmend berichten, ist Jenner am Wochenende nach Aspen, Colorado geflogen. Dort wurde sie am Freitagabend zusammen mit Freunden beim Abendessen in einem Luxusrestaurant gesichtet. Fotos zeigen das Model in einem langen, dunkelbraun-schwarzen Pelzmantel gekleidet. Von dem Rapper Bad Bunny, mit dem Jenner seit Februar liiert sein soll, gab es keine Spur.

Kryptischer Instagram-Post von Kendall Jenner

Inzwischen ist es mehrere Wochen her, dass Kendall Jenner und Bad Bunny, der bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, zusammen gesehen wurden. Zuletzt sind die beiden im Oktober bei einem Frühstück in einem Restaurant in Beverly Hills gesichtet worden. Das US-Promiportal "TMZ" berichtete davon.

Ein kryptischer Instagram-Post von Jenner Mitte November sorgte ebenfalls für Trennungsgerüchte. "Was für mich bestimmt ist, wird mich einfach finden", schrieb sie zu einem Sonnenuntergangsfoto. Ob die beiden wirklich kein Paar mehr sind, ist bislang aber nicht offiziell bestätigt.