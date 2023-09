© Roger Wong/INSTARimages



Nur weil sein Konzert in Las Vegas am Samstag wegen technischer Probleme verschoben werden musste, war das für Ed Sheeran noch lange kein Grund, andere nicht mit seiner Musik glücklich zu machen. So platzte der Popstar in eine Hochzeit und sang auch noch einen bislang unbekannten Song. Während der Hochzeitszeremonie trug der Sänger seinen neuen Titel ‘Magical’ vor.