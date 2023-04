© TheNews2/Cover Images



Aktuell steht Ed Sheeran in New York vor Gericht. Der soll sich für seinen Song 'Thinking Out Loud' zu sehr von Marvin Gaye und dessen Hit 'Let's Get It On' inspiriert haben lassen und wurde verklagt. "Wenn ich getan hätte, was Sie mir vorwerfen, wäre ich ein Idiot, mich vor 20.000 Leuten auf eine Bühne zu stellen", verteidigte sich der Sänger im Prozess.