Auch für Tennis-Legende Serena Williams war es das zweite Kind. Am 22. August wurde Töchterchen Adira River geboren. Sie entschied sich ebenfalls, ihren Babybauch zur Verkündung der frohen Neuigkeiten zu nutzen. An der Seite von Ehemann Alexis Ohanian strahlte sie im glamourösen Gucci-Outfit, das keinen Zweifel offenließ, auf dem roten Teppich der Met Gala. “War so aufgeregt, als Anna Wintour uns drei zur Met Gala einlud“, verkündete sie vorab auf TikTok.