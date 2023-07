© Horst Galuschka/picture-alliance/Cover Images



Henning Baum ist gelernter Sanitäter, aber schon seit vielen Jahren als Schauspieler tätig. Doch als er für seine neue Doku 'Einsatz für Henning Baum: Rettungsdienst am Limit' hinter die Kulissen der Notfallambulanz blickte, wurde es ernst für den Star: Bei den Dreharbeiten rettete Henning Baum einem Menschen das Leben, nachdem er mit seinem Team per Notruf in ein Pflegeheim gerufen wurde. Dort habe eine ältere Frau auf dem Boden gelegen, die nicht mehr zu atmen schien.