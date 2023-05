© ROGER WONG/INSTARimages.com



"Wenn du beim Dinner neben mir sitzt, würde ich kein Wort von dem verstehen, was du sagst", gestand Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl letztes Jahr in einem Interview. Am schlimmsten sei es in einem lauten Restaurant. Mittlerweile sei er gut darin, anderen von den Lippen abzulesen, doch Masken während der Pandemie hätten das wieder zunichte gemacht.