Conchita, Lordi & mehr: Die größten Paradiesvögel der ESC-Geschichte

Auch der deutsche Vertreter von 2023 wird für einen Hingucker-Moment beim ESC in Liverpool am 13. Mai sorgen und möglicherweise damit punkten können: Die Metal-Rockband Lord Of The Lost überzeugte beim Vorentscheid mit ihrer Inszenierung zum Song "Blood & Glitter" samt roten Lack- und Leder-Outfits.