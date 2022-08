Cover-ups oder Laser: Diese Stars ließen ihre Tattoos verschwinden

© Copyright (c) 2022 DFree/Shutterstock. No use without permission.



Bevor Keith Urban seine große Liebe Nicole Kidman gefunden hat, war er mit Niki Taylor zusammen. Die beiden ließen sich ein Pärchen-Tattoo mit dem Schriftzug "Amor Vincit Omnia" (aus dem Lateinischen: "Liebe überwindet alles") stechen.