Als Hugh Grant in dieser Woche in ‘The Late Late Show’ mit Gastgeber James Corden plauderte, gestand er, welchen seiner Filme er am meisten bereut: den kitschigen Historienschinken ‘The Lady And The Highwayman’ aus dem Jahr 1989. Vor allem über die üppige Perücke, die er darin trug, kommt er bis heute nicht hinweg: „Ich sollte sexy sein“, seufzte er, aber eine schlimme Perücke und ein schlimmer Hut hätten das konsequent verhindert.