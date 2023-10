© Faye's Vision/Cover Images



Ex-Bond-Girl und Star aus 'Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft' Jane Seymour erkrankte mit 36 Jahren so schwer an Bronchitis, dass man der britischen Schauspielerin eine Antibiotikums-Spritze verabreichte, die falsch gesetzt wurde. Auf die reagierte sie allergisch — ein Nahtoderfahrung, in der sie "weißes Licht" sah.