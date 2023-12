© ChrisJamesRyanPhotography / Shutterstock.com



Carly Rae Jepsen - "It's Not Christmas Till Somebody Cries": Weihnachten mit der Familie könnte harmonisch sein, stattdessen gibt es häufig Streit. Carly Rae Jepsen zählt Gründe auf, warum es nur Weihnachten wird, wenn jemand in Tränen ausbricht.