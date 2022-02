Diese Stars wurden durch Zufall entdeckt

© imago/ZUMA Press



Als Mel Gibson zum Casting seines Kulthits "Mad Max" erschien, hatte er unübersehbare Blessuren im Gesicht. Am Tag zuvor war er in einer Bar in einer Schlägerei verwickelt. Er hatte daher keine großen Hoffnungen auf die Rolle. Doch gerade sein wilder Look soll die Castingdirektoren überzeugt haben.