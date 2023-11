© Jason Mendez/startraksphoto.com



Allem Spott zum Trotz freut sich der so schön ergraute Star. "Ich bin froh, dass es an diesem Punkt in meinem Leben passiert", so der 57-Jährige. "Es ist nett, die Anerkennung zu haben, und mein Ego bekommt einen Boost, aber es gibt mir die Gelegenheit, es für etwas Gutes zu nutzen." Was das wohl sein mag? Wir würden "mehr Fotos" vorschlagen.