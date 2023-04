© Sara De Boer/startraksphoto.com



Ein teures Riesenhaus, Umbauten an besagtem Riesenhaus für 30 Millionen Dollar, 200 Angestellte, ein Pferdestall…das geht ins Geld. Mehr Geld, als MC Hammer mit einem Welthit ('U Can't Touch This') verdiente. Zudem gab er es auch sonst mit beiden Händen aus, und als die Steuer anklopfte, wurde es richtig teuer.