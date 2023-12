© Uli Deck/picture-alliance/Cover Images



"Ich möchte keine Waren ansammeln… Man kann mir eine Flasche Champagner schenken oder einen Schinken", erklärte sie weiter. Ganz besonders ärgert es sie, wenn die Gaben so gar nicht den Menschen widerspiegeln, der beschenkt wird. Sie bekommt immer wieder Geschenke, die offenbar schlecht durchdacht sind, zum Beispiel Schmuck, obwohl sie kaum welchen trägt. "Da frage ich mich schon, was ich damit soll", so die Entertainerin.