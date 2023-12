© BauerGriffin/INSTARimages



RidBlake Lively und Ryan Reynolds achten ohnehin sehr auf ihr Privatleben, und da ist es kein Wunder, dass die beiden Hollywood-A-Lister es sich auf dem Land eingerichtet haben. Nachdem das Paar gerade einmal sechs Monate zusammen war, erstand es ein Anwesen in Poundge im Staat New York. Von hier kommt man in einer Stunde in den Big Apple, hat aber trotzdem seine Ruhe. Ach ja, ein Apartment in Manhattan haben sie natürlich auch.